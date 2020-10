Lazio, visite mediche per Lazzari dopo l’infortunio (Di martedì 13 ottobre 2020) Si ferma anche Manuel Lazzari nella Lazio. L’esterno destro nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare ai flessori. Rientrato a Roma in serata dopo la scalo a Bergamo insieme ai compagni di squadra, nella mattinata di oggi Lazzari si è presentato alla Clinica Paideia dove si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dello stop. Controlli medici in @ClinicaPaideia per Manuel #Lazzari pic.twitter.com/cwLDtB9cJ4 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 13, 2020 Foto: twitter Lazio L'articolo Lazio, visite mediche per Lazzari dopo l’infortunio proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Si ferma anche Manuelnella. L’esterno destro nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare ai flessori. Rientrato a Roma in seratala scalo a Bergamo insieme ai compagni di squadra, nella mattinata di oggisi è presentato alla Clinica Paideia dove si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dello stop. Controlli medici in @ClinicaPaideia per Manuel #pic.twitter.com/cwLDtB9cJ4 — S.S.(@OfficialSS) October 13, 2020 Foto: twitterL'articoloperl’infortunio proviene da Alfredo ...

