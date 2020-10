King Arthur: Knight's Tale è un cupo e affascinante RPG appena annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X/S (Di martedì 13 ottobre 2020) NEOCOREGAMES ha annunciato King Arthur: Knight's Tale, insieme al lancio della sua campagna di crowdfunding su Kickstarter.King Arthur: Knight's Tale è un gioco di ruolo tattico a turni, un ibrido unico tra giochi tattici a turni e giochi di ruolo tradizionali incentrati sui personaggi. Si tratta di una rivisitazione moderna di una classica storia della mitologia arturiana filtrata attraverso gli oscuri tropi fantasy, una svolta sui racconti tradizionali della cavalleria.Controlla una piccola squadra di eroi e combatti battaglie estenuanti ma soddisfacenti con un sistema di combattimento a turni profondamente coinvolgente e tattico. Scegli tra più di 30 eroi di 5 classi diverse e combina centinaia di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) NEOCOREGAMES ha's, insieme al lancio della sua campagna di crowdfunding su Kickstarter.'s; un gioco di ruolo tattico a turni, un ibrido unico tra giochi tattici a turni e giochi di ruolo tradizionali incentrati sui personaggi. Si tratta di una rivisitazione moderna di una classica storia della mitologia arturiana filtrata attraverso gli oscuri tropi fantasy, una svolta sui racconti tradizionali della cavalleria.Controlla una piccola squadra di eroi e combatti battaglie estenuanti ma soddisfacenti con un sistema di combattimento a turni profondamente coinvolgente e tattico. Scegli tra più di 30 eroi di 5 classi diverse e combina centinaia di ...

