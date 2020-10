Energia: riscaldamenti, 10 consigli per risparmiare e tutelare l’ambiente (Di martedì 13 ottobre 2020) Al via dal 15 ottobre la possibilità di accendere i riscaldamenti in oltre la metà degli 8mila comuni italiani, vale a dire quelli della cosiddetta zona climatica E, che comprende grandi città come Milano, Torino, Bologna, Venezia, ma anche zone di montagna in tutta Italia dove il clima è più rigido. Per salvaguardare l’ambiente e risparmiare in bolletta, ENEA propone 10 regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi e, in molti casi, un’inutile sanzione. 1) Esegui la manutenzione degli impianti. È la regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione all’ambiente. Infatti un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Chi non effettua la manutenzione del ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Al via dal 15 ottobre la possibilità di accendere iin oltre la metà degli 8mila comuni italiani, vale a dire quelli della cosiddetta zona climatica E, che comprende grandi città come Milano, Torino, Bologna, Venezia, ma anche zone di montagna in tutta Italia dove il clima è più rigido. Per salvaguardare l’ambiente ein bolletta, ENEA propone 10 regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi e, in molti casi, un’inutile sanzione. 1) Esegui la manutenzione degli impianti. È la regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione all’ambiente. Infatti un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Chi non effettua la manutenzione del ...

immergasitalia : RT @rinnovabiliit: ?? Da @ENEAOfficial 10 consigli per risparmiare sui riscaldamenti domestici. L’Agenzia propone alcune regole pratiche per… - ENEAOfficial : RT @rinnovabiliit: ?? Da @ENEAOfficial 10 consigli per risparmiare sui riscaldamenti domestici. L’Agenzia propone alcune regole pratiche per… - rinnovabiliit : ?? Da @ENEAOfficial 10 consigli per risparmiare sui riscaldamenti domestici. L’Agenzia propone alcune regole pratich… - MaxRibaudo : RT @bioccolo: @__barbarella__ @Curini @kimilfung 'ALCUN COSTO ECONOMICO'. Il tragitto casa lavoro nè le ore per quel tragitto sono retribu… - kimilfung : RT @bioccolo: @__barbarella__ @Curini @kimilfung 'ALCUN COSTO ECONOMICO'. Il tragitto casa lavoro nè le ore per quel tragitto sono retribu… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia riscaldamenti Energia: riscaldamenti, 10 consigli per risparmiare e tutelare l’ambiente MeteoWeb Riscaldamento: le regole per l’accensione degli impianti termici nel territorio ferrarese

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Riscaldamento: le regole per l’accensione degli impianti termici nel territorio ferrarese Durante la stagione di riscaldamento, la temperatura media degli ambienti ...

Asics punta al 100% di energia green entro il 2050

Il marchio di sportswear giapponese ha aderito all'iniziativa ambientale globale Re100, composta da aziende impegnate ad utilizzare esclusivamente ...

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Riscaldamento: le regole per l’accensione degli impianti termici nel territorio ferrarese Durante la stagione di riscaldamento, la temperatura media degli ambienti ...Il marchio di sportswear giapponese ha aderito all'iniziativa ambientale globale Re100, composta da aziende impegnate ad utilizzare esclusivamente ...