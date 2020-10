Do you know Mirko Scarcella? Lo speciale de Le Iene sul guru di Instagram (Di martedì 13 ottobre 2020) Nello speciale di ieri sere de Le Iene, intitolato Do you know Mirko Scarcella, a cura di Gaston Zama, la trasmissione di Davide Parenti ha posto sotto la lente d’ingrandimento la figura del “guru di Instagram“, come vIene conosciuto il ragazzo nato 33 anni fa a Bologna. Secondo la narrazione ufficiale riferita all’ex commesso di Zara, riuscirebbe a trasformare qualunque essere umano in una star su Instagram. Sempre stando a quella che è diventata una vera e propria leggenda del web, ci sarebbe lui dietro al successo di Gianluca Vacchi, Taylor Swift, Kim Kardashian e perfino Donald Trump. Le Iene, incuriosite dal fenomeno mediatico, hanno indagato sulla figura di Mirko ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Nellodi ieri sere de Le, intitolato Do you, a cura di Gaston Zama, la trasmissione di Davide Parenti ha posto sotto la lente d’ingrandimento la figura del “di“, come vconosciuto il ragazzo nato 33 anni fa a Bologna. Secondo la narrazione ufficiale riferita all’ex commesso di Zara, riuscirebbe a trasformare qualunque essere umano in una star su. Sempre stando a quella che è diventata una vera e propria leggenda del web, ci sarebbe lui dietro al successo di Gianluca Vacchi, Taylor Swift, Kim Kardashian e perfino Donald Trump. Le, incuriosite dal fenomeno mediatico, hanno indagato sulla figura di...

