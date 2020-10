Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus

(Di martedì 13 ottobre 2020)Un altro caso dicolpisce Le Iene. Questa volta a risultareè la conduttrice, al timone del programma – con Nicola Savino – ogni martedì. Questa sera, dunque, non ci sarà alla seconda puntata della nuova stagione partita la scorsa settimana. Il tampone a cui è stata sottopostaha infatti dato esito positivo e la conduttrice, asintomatica, è già in isolamento. “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia eraal Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Noi siamo sempre ...

Questo pomeriggio la notizia era circolata in rete. Da Dagospia era arrivata l’indiscrezione ma, visto che Alessia Marcuzzi, la diretta interessata, non aveva confermato, si attendevano eventuali ..."Alessia Marcuzzi è positiva al coronavirus”. L'indiscrezione arriva da Libero e Dagospia. Stasera non andrà in onda alle Le Iene su Italia 1. Non ci sono però al momentoo conferme ufficiali da parte ...