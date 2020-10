7 governi vogliono eliminare la crittografia end-to-end delle app (Di martedì 13 ottobre 2020) Cybersecurity (Getty Images)I Five Eyes, alleanza per la condivisione d’intelligence tra Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, hanno indirizzato alle aziende tecnologiche una richiesta, sottoscritta anche da Giappone e India, per consentire alle forze dell’ordine di accedere alle comunicazioni protette da crittografia end-to-end. Ormai con cadenza annuale, dal 2018, i Five Eyes insistono per ottenere una backdoor nei sistemi di crittografia di applicazioni di messaggistica, perché permetterebbe a criminali e terroristi di agire indisturbati. In primis i sette governi spingono perché le app siano progettate tenendo conto della sicurezza pubblica. Detto altrimenti, condividendo con le agenzie d’intelligence chiavi e strumenti di accesso per perseguire contenuti e attività ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Cybersecurity (Getty Images)I Five Eyes, alleanza per la condivisione d’intelligence tra Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, hanno indirizzato alle aziende tecnologiche una richiesta, sottoscritta anche da Giappone e India, per consentire alle forze dell’ordine di accedere alle comunicazioni protette daend-to-end. Ormai con cadenza annuale, dal 2018, i Five Eyes insistono per ottenere una backdoor nei sistemi didi applicazioni di messaggistica, perché permetterebbe a criminali e terroristi di agire indisturbati. In primis i settespingono perché le app siano progettate tenendo conto della sicurezza pubblica. Detto altrimenti, condividendo con le agenzie d’intelligence chiavi e strumenti di accesso per perseguire contenuti e attività ...

DavidG__ : RT @2_crim: @giuslit Dal #mes finiranno per pagarci pur di accettare i soldi. Non è una battuta... Tanto a loro quello che interessa sono… - Valenti00278189 : @GiancarloDeRisi Sinceramente di questi non me ne Po frega de meno se non per il fatto che hanno preso per il cul… - carseri : RT @2_crim: @giuslit Dal #mes finiranno per pagarci pur di accettare i soldi. Non è una battuta... Tanto a loro quello che interessa sono… - TortoricAurelio : RT @TortoricAurelio: Ma devo spiegare l'ABC? E' giustissimo che i governi amici di Salvini sono contrari al ricollocamento, in quanto insie… - TortoricAurelio : Ma devo spiegare l'ABC? E' giustissimo che i governi amici di Salvini sono contrari al ricollocamento, in quanto in… -

Ultime Notizie dalla rete : governi vogliono Covid-19: India e Sudafrica dicono no a brevetti su farmaci, test e vaccini | MSF Italia Medici Senza Frontiere CORONAVIRUS, SALVINI: NON SI AVVISANO ITALIANI A MEZZANOTTE SU COSA FARE ALLE 8

Roma, 13 ott – “Noi vogliamo lavorare insieme. Tutta Italia chiede al governo di lavorare insieme. E lo chiediamo noi che siamo opposizione in Parlamento e maggioranza nel Paese: coinvolgeteci, ...

Fisco, Gualtieri: “Ampia riforma in tre anni attraverso una legge delega. Anche per l’introduzione dell’assegno unico per i figli”

“Il governo intende adottare un’ampia riforma fiscale nell’arco del triennio. La riforma avverrà attraverso una legge delega già a partire dal 2021, stiamo approfondendo in raccordo con il percorso pa ...

Roma, 13 ott – “Noi vogliamo lavorare insieme. Tutta Italia chiede al governo di lavorare insieme. E lo chiediamo noi che siamo opposizione in Parlamento e maggioranza nel Paese: coinvolgeteci, ...“Il governo intende adottare un’ampia riforma fiscale nell’arco del triennio. La riforma avverrà attraverso una legge delega già a partire dal 2021, stiamo approfondendo in raccordo con il percorso pa ...