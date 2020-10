Xbox Series S X | annunciata la scheda di espansione Seagate Agg

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Manca solo un mese all'uscita di Xbox Series X|S e Microsoft sembra abbia ancora diverse sorprese in serbo. Il senior marketing manager di Xbox Josh Munsee, infatti, ha detto che la sua compagnia ...Con Xbox Series X e Series S in uscita tra meno di un mese, la next-gen è davvero dietro l'angolo. Con questo in mente, Microsoft ha dato il via alla sua campagna di marketing per le loro prossime ...