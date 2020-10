Vergognosa campagna denigratoria contro l' Inps | la solidarietà dei sindacati a Tridico

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Idalla parte digli attacchi all’. La prima sigla a esporsi è stata la Cisl, in un comunicato del 29 settembre. Porta la data di oggi, 12 ottobre, invece la nota dell’Usb, che arriva all’indomani della trasmissione Non è l’Arena dove, per la seconda volta, è stata messa al centro dell’attenzione l’attività dell’Istituto per la previdenza sociale. “Siamo sicuri che gli attacchi proseguiranno perchéè diventato un obiettivo politico, ma non permetteremo che l’sia trasformato in un palloncino da tiro a segno del Luna Park”, si legge nel comunicato dell’Usb. Nella nota della Cisl, invece, si precisa: “Come nel recente passato ...