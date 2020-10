Serata rock con Ottone Pesante, Nero di Marte e Abaton (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre inaugura la stagione 2020/2021 del Vidia Club di Cesena, una 'stagione strana e diversa', annuncia il locale, dove però non manca la musica. Infatti la prima Serata propone i live di:... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre inaugura la stagione 2020/2021 del Vidia Club di Cesena, una 'stagione strana e diversa', annuncia il locale, dove però non manca la musica. Infatti la primapropone i live di:...

oicaBli : RT @MainolfiAndrea: Questa sera; Sabato 10 ottobre alle ore 22.00 - Antonio Sorgentone al Crazydriverdiner - Inverigo (CO) - per una serata… - enirdnec : RT @MainolfiAndrea: Questa sera; Sabato 10 ottobre alle ore 22.00 - Antonio Sorgentone al Crazydriverdiner - Inverigo (CO) - per una serata… - sroM_a : RT @MainolfiAndrea: Questa sera; Sabato 10 ottobre alle ore 22.00 - Antonio Sorgentone al Crazydriverdiner - Inverigo (CO) - per una serata… - MainolfiAndrea : Questa sera; Sabato 10 ottobre alle ore 22.00 - Antonio Sorgentone al Crazydriverdiner - Inverigo (CO) - per una se… -

Ultime Notizie dalla rete : Serata rock Serata rock con Ottone Pesante, Nero di Marte e Abaton CesenaToday Il «Fenomeno Ferragni» finisce in prima serata sulla Rai

Tornano gli incontri di Massimo Bernardini con i protagonisti della scena musicale, tra generi diversi che si incontrano e dialogano. Serata speciale su Rai2 dedicata interamente al «Fenomeno Ferragni ...

i pezzi di Jim Morrison

Il martedì a Mura Festival l’appuntamento è con vinili su tela: martedì 13 ottobre, dalle 19.30, Stephanie Ocean Ghizzoni in live painting accompagnata dai migliori brani in versione vinile dei The Do ...

Tornano gli incontri di Massimo Bernardini con i protagonisti della scena musicale, tra generi diversi che si incontrano e dialogano. Serata speciale su Rai2 dedicata interamente al «Fenomeno Ferragni ...Il martedì a Mura Festival l’appuntamento è con vinili su tela: martedì 13 ottobre, dalle 19.30, Stephanie Ocean Ghizzoni in live painting accompagnata dai migliori brani in versione vinile dei The Do ...