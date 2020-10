Preziosi: “Non capisco perché il calcio debba fermarsi. Bisogna salvare lo spettacolo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è stato ospite de “La politica nel pallone”, in onda su Gr Parlamento. Ha parlato del rischio che il campionato venga interrotto per le troppe positività al Covid che stanno emergendo in tante squadre. “Non credo che ci siano le basi per interrompere il campionato. Da quello che vedo, la situazione non ci fa sorridere ma se tutto va avanti con tutte le precauzioni non capisco perché il calcio debba interrompersi. Bisogna salvare lo spettacolo, anche se viene a scadere in una competizione non corretta e salvare il campionato che deve andare avanti. Juve-Napoli? Non so come andrà a finire. Un intervento della Asl, interpellata o no, c’è stato e bypassa regole e protocolli. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente del Genoa, Enrico, è stato ospite de “La politica nel pallone”, in onda su Gr Parlamento. Ha parlato del rischio che il campionato venga interrotto per le troppe positività al Covid che stanno emergendo in tante squadre. “Non credo che ci siano le basi per interrompere il campionato. Da quello che vedo, la situazione non ci fa sorridere ma se tutto va avanti con tutte le precauzioni nonperché ilinterrompersi.lo spettacolo, anche se viene a scadere in una competizione non corretta eil campionato che deve andare avanti. Juve-Napoli? Non so come andrà a finire. Un intervento della Asl, interpellata o no, c’è stato e bypassa regole e protocolli. ...

capuanogio : #Preziosi: “Sembra che sia stato il #Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me lo faccia dire,… - ZZiliani : Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a ta… - stanzaselvaggia : Enrico Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel… - ForzAzzurri1926 : INCREDIBILE - PREZIOSI NON VUOLE SENTIR RAGIONI! L'ODIO CALCISTICO LO STA DIVORANDO > - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Preziosi: 'Non ci sono le basi per interrompere il campionato, Juve-Napoli? Non so come finirà, l'Asl ha bypass… -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi “Non Papa: "Inutile andare sulla luna se non si è fratelli in terra" Affaritaliani.it