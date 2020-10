Nuovo dpcm: stretta sugli assembramenti, a casa con la febbre (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il Nuovo dpcm del Governo Conte, ma la bozza finale sta già circolando ed emergono vari dettagli sulle decisioni dell’esecutivo per contrastare l’aumento dei casi da Covid-19. Confermata innanzitutto l’indicazione di rimanere a casa e contattare il proprio medico curante in caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5°. Arriva inoltre una stretta sull’utilizzo di parchi e giardini pubblici, che rimangono aperti ma con assoluto divieto di assembramenti e necessità del distanziamento di almeno un metro. Via libera per i bambini, che accompagnati da un genitore o tutore potranno accedere alle aree di gioco “per svolgere attività ludica o ricreativa ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato ildel Governo Conte, ma la bozza finale sta già circolando ed emergono vari dettagli sulle decisioni dell’esecutivo per contrastare l’aumento dei casi da Covid-19. Confermata innanzitutto l’indicazione di rimanere ae contattare il proprio medico curante in caso di infezione respiratoria caratterizzata dasuperiore a 37,5°. Arriva inoltre unasull’utilizzo di parchi e giardini pubblici, che rimangono aperti ma con assoluto divieto die necessità del distanziamento di almeno un metro. Via libera per i bambini, che accompagnati da un genitore o tutore potranno accedere alle aree di gioco “per svolgere attività ludica o ricreativa ...

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - LegaSalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - Corriere : ?? Stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno at… - TeofiloSteven : RT @sportface2016: +++ Nuovo #Dpcm, via libera a 1000 spettatori negli stadi e al 15% della capienza nei palazzetti +++ - sergimagugliani : RT @Adnkronos: Nuovo #Dpcm, bozza: stop a sport di contatto a livello amatoriale -