Nobel economia a R.Milgrom e R.Wilson,esperti di aste (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Il Nobel per l'economia è stato assegnato a R.Milgrom e R.Wilson 72 e 83 anni, due economisti statunitensi esperti di aste. Hanno ottenuto il riconoscimento per i loro studi considerato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Ilper l'è stato assegnato a R.e R.72 e 83 anni, due economisti statunitensidi. Hanno ottenuto il riconoscimento per i loro studi considerato ...

FerdiGiugliano : Piccolo consiglio non richiesto per chi deve scrivere del Nobel per l'Economia. Il piu' bravo teorico delle aste in… - CarloStagnaro : Il Nobel per l'Economia è andato a Paul R. Milgrom e Robert B.Wilson - SkyTG24 : Nobel per l'Economia 2020, vincono Milgrom e Wilson - FulpetFulvio : a Stoccolma sono impazziti:hanno assegnato il nobel per l'Economia, ma non alla Cittadina Castelli? - RaiNews : #Nobel Economia, @Pmilgrom in collegamento a sorpresa con Rainews24: 'Il premio? Wilson è venuto a bussare alla mia… -