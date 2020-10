Monopattino elettrico passa col rosso e viene travolto da un suv | video (Di lunedì 12 ottobre 2020) La moda del nuovo mezzo di trasporto, il Monopattino elettrico, ha conquistato ormai tutta Europa. Peccato che il buonsenso nell'utilizzarlo non abbia avuto la stessa diffusione. Nel video si vede l'ennesimo incidente con una macchina che travolge un Monopattino che passa a tutta velocità con il rosso, sulle strisce pedonali. Monopattino Sorpasso Velocità NoneTreno Alta Velocità deraglia a Lodi Repubblica Ceca, treno deraglia a causa dell'eccessiva velocità Leggi su panorama (Di lunedì 12 ottobre 2020) La moda del nuovo mezzo di trasporto, il, ha conquistato ormai tutta Europa. Peccato che il buonsenso nell'utilizzarlo non abbia avuto la stessa diffusione. Nelsi vede l'ennesimo incidente con una macchina che travolge unchea tutta velocità con il, sulle strisce pedonali.Sorpasso Velocità NoneTreno Alta Velocità deraglia a Lodi Repubblica Ceca, treno deraglia a causa dell'eccessiva velocità

poliziadistato : Tutte le regole per circolare in sicurezza con il #monopattino elettrico, un mezzo molto usato nelle nostre città.… - AUTOilmensile : Non controlla il semaforo, #monopattino elettrico si fa travolgere dal SUV! VIDEO - saraassicura : Monopattini elettrici, consigli per l'acquisto di un ottimo usato. ?? - LGD_informatica : LAOTIE L6 48V 500W 23.4Ah in offerta da BANGGOOD Prezzo in offerta: € 579 - LGD_informatica : Aerlang H6 V2 500W in offerta al prezzo più basso del web - PRONTI PER ESSERE SPEDITI a 392 euro Prezzo in offerta:… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattino elettrico Incidente con il monopattino elettrico a Milano: i due ragazzi a bordo portati in ospedale La Repubblica I fatti del giorno - Milano (3)

Milano, 12 ott 12:05 - (Agenzia Nova) - - Milano: rapinano minorenne a bordo di monopattino elettrico, un arresto Un giovane di 17 anni è stato rapinato a Milano del cellulare... (Rem) ...

Monopattini e bici (elettriche): per 1 campano su 2 il futuro è l’uso “ibrido” con l’auto

E-bike al top. Il mezzo preferito dai campani sembra la bicicletta a pedalata assistita (44%), davanti ai monopattini elettrici (19%), mentre hanno al momento più strada da fare overboard e i ...

Milano, 12 ott 12:05 - (Agenzia Nova) - - Milano: rapinano minorenne a bordo di monopattino elettrico, un arresto Un giovane di 17 anni è stato rapinato a Milano del cellulare... (Rem) ...E-bike al top. Il mezzo preferito dai campani sembra la bicicletta a pedalata assistita (44%), davanti ai monopattini elettrici (19%), mentre hanno al momento più strada da fare overboard e i ...