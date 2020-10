Maltempo, forte pioggia a Napoli: allagamenti in città (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Maltempo, che da giorni imperversa sulla Campania, ha continuato in queste ore a flagellare la regione con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d’aria, colpendo in particolare il centro sud. allagamenti, smottamenti, hanno segnato una giornata di Maltempo che ha colpito varie zone del Napoletano. A Napoli e provincia le squadre dei vigili del fuoco in servizio sono impegnati in verifiche dopo richieste di intervento di numerosi cittadini. Infiltrazioni d’acqua si sono verificate in particolare nella zona di Posillipo. L'articolo Maltempo, forte pioggia a Napoli: allagamenti in città proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il, che da giorni imperversa sulla Campania, ha continuato in queste ore a flagellare la regione con raffiche di vento,intensa, trombe d’aria, colpendo in particolare il centro sud., smottamenti, hanno segnato una giornata diche ha colpito varie zone del Napoletano. Ae provincia le squadre dei vigili del fuoco in servizio sono impegnati in verifiche dopo richieste di intervento di numerosi cittadini. Infiltrazioni d’acqua si sono verificate in particolare nella zona di Posillipo. L'articoloin città proviene da Anteprima24.it.

LaCastelliM5s : Come Governo assicureremo il supporto necessario alla Regione Piemonte e agli enti locali che sono stati travolti d… - CorriereQ : Meteo Italia, FORTE MALTEMPO e FREDDO. Pioggia, temporali e neve, ecco dove - Meteolodi : Lunedì 12 forte MALTEMPO al sud, allerta arancione in Puglia - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Allerta forte maltempo in Sicilia: temporali per le prossime 24/36 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forte Maltempo, forte pioggia a Napoli: allagamenti in città anteprima24.it Maltempo-Inquinamento 2-0

Il maltempo continua ad abbattere l’inquinamento. L’ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di Arpa Lazio e relativo al periodo compreso tra il 28 settembre e il 4 ottobre conferma il crollo d ...

Meteo Italia, FORTE MALTEMPO e FREDDO. Pioggia, temporali e neve, ecco dove

L’Italia è in balia di una circolazione depressionaria, che localmente determina condizioni di acuto maltempo. Il vortice di bassa pressione è alimentato da un attivo flusso d’aria artica marittima ch ...

Il maltempo continua ad abbattere l’inquinamento. L’ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di Arpa Lazio e relativo al periodo compreso tra il 28 settembre e il 4 ottobre conferma il crollo d ...L’Italia è in balia di una circolazione depressionaria, che localmente determina condizioni di acuto maltempo. Il vortice di bassa pressione è alimentato da un attivo flusso d’aria artica marittima ch ...