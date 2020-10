Lutto per Totti, è morto il papà (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Grave Lutto in casa Totti. Oggi Francesco ha perso il papà Enzo all’età di 76 anni, compiuti lo scorso maggio, a quanto apprende l’Adnkronos. Il papà di Totti era ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie polmonari e sarebbe anche risultato positivo al Covid.L'articolo Lutto per Totti, è morto il papà MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Gravein casa. Oggi Francesco ha perso il papà Enzo all’età di 76 anni, compiuti lo scorso maggio, a quanto apprende l’Adnkronos. Il papà diera ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie polmonari e sarebbe anche risultato positivo al Covid.L'articoloper, èil papà MeteoWeb.

