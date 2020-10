Lo spettacolo dell’erba rosa in Cina

Leggi su wired

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L’erba del vicino è sempre più verde. Ma a volte anche più. È il caso di quella cinese che in autunno fiorisce con sfumature porpora (scientificamente muhlenbergia capillaris) e colora i prati dei parchi di Wuhan. La muhlenbergia capillaris fa parte della famiglia delle graminacee e ha steli verdi fini come i capelli (da qui il nome capillaris). Dopo l’estate spuntano fioridelicati e vaporosi, che danno l’impressione di creare nuvole al tramonto. Per questo sono piante ornamentali molto apprezzate. A Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei ben più famoso per essere stato l’epicentro dello scoppio della pandemia di covid-19, i turisti visitano i parchi per fotografare le distese autunnali. Lodell’erba ...