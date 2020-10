Le catastrofi naturali sono raddoppiate negli ultimi 20 anni e non è un caso

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tra il 2000 e il 2019 siregistrati nel mondo circa 7438 disastri, circa il doppio di quanti non se ne siano verificati tra 1980 e 1999. E la causa è sempre la stessa: un clima che ormai è mutato radicalmente. Lo rende noto l’Onu nel suo ultimo rapporto: “The Human cost of disaster”. «Il Covid-19 ha sensibilizzato i governi e il pubblico in generale sui rischi che ci circondano. Ma se il Covid-19 sembra così terribile, l’emergenza climatica potrebbe esserlo di più» ha puntualizzato Mami Mizutori, la direttrice dell’agenzia Onu deputata alla riduzione del rischio di disastri(UNDRR). Dal 2000 a oggi il prezzo dei disastriammonterebbe a 3mila miliardi di dollari e circa 1,23 milione di morti: stime molto ...