La falsa notizia della morte dello scrittore americano Don DeLillo

Lunedì 12 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato lo stesso giorno sul social network (e successivamente modificato). Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto dello scrittore americano Don DeLillo – autore di Rumore Bianco, Underworld e Cosmopolis tra i suoi romanzi più noti – e un testo che recita: «"Perché alla fine, tutto è collegato, o sembra solo che lo sia, o sembra che lo sia solo perché lo è." Purtroppo, abbiamo appena appreso della morte di Don DeLillo, uno dei più grandi scrittori contemporanei». Si tratta di una ...

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Smantellata una base operativa in Italia di un centro di produzione di documenti falsi, attiva a livello internazionale. L'operazione è stata possibile grazie alle indagini ...

