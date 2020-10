Il Premio Nobel per l’Economia 2020 a Paul Milgrom e Robert Wilson (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Sveriges Riksbank ha assegnato il Premio Nobel 2020 per l’Economia a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilsom, per “il miglioramento della teoria delle aste e l’invenzione di nuovi formati delle aste”. Milgrom e Wilson, 72 e 83 anni, sono due economisti statunitensi esperti di aste. Nelle motivazioni che accompagnano il riconoscimento assegnato dalla Banca Centrale di Svezia si legge che “le aste influenzano la nostra vita quotidiana e che i vincitori di scienze economiche di quest’anno, hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo”. leggi anche l’articolo —> Louise Elisabeth ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Sveriges Riksbank ha assegnato ilper l’Economia aR.B. Wilsom, per “il miglioramento della teoria delle aste e l’invenzione di nuovi formati delle aste”., 72 e 83 anni, sono due economisti statunitensi esperti di aste. Nelle motivazioni che accompagnano il riconoscimento assegnato dalla Banca Centrale di Svezia si legge che “le aste influenzano la nostra vita quotidiana e che i vincitori di scienze economiche di quest’anno, hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo”. leggi anche l’articolo —> Louise Elisabeth ...

