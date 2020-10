Grottaminarda | scuole chiuse dal 13 al 15 ottobre e sospensione delle attività comunali in sede

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Con ordinanza n. 19 di oggi 12, il Sindaco di, Angelo Cobino, ha disposto lainattività degli Ufficiattività didattiche e amministrative in presenza, dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino dal 13 al 15, ai fini della sanificazione ed igienizzazione dei locali per prevenzione contaminazione da Coronavirus. È sospeso integralmente il servizio di Polizia Municipale, mentre per gli altri serviziè attivato lo smart working. Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo provvederà ad attivare, nel periodo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Grottaminarda scuole

anteprima24.it

Tre vittime in meno di 24 ore e uffici comunali di Avellino chiusi, come alcune scuole in tutta la provincia e il sindaco di Lauro che decide di mettere in semilockdown il suo comune per evitare altri ...La piena di contagi travolge ancora l'Irpinia e investe le scuole della città e della provincia. Altri 51 casi da contabilizzare e una serie di stop alle lezioni in presenza in ...