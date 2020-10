Giuseppe Conte irrompe nelle case per fermare la pandemia: Costituzione violata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi forse vedrà la luce il nuovo Dpcm. Dai rumors delle ultime ore sembra che il governo voglia limitare le feste in casa a non più di dieci persone. Per farlo occorre che le forze dell'ordine siano autorizzate ad effettuare i controlli immediatamente, arrivando a buttare giù la porta di casa senza alcun mandato del giudice. Basterà la delazione del vicino, una soffiata che nell'appartamento di fianco ci sono undici persone che stanno commettendo il crimine di festeggiare un compleanno. Lo Stato che entra nel salotto di casa, nell'intimo della vita familiare, tra i pranzi conviviali di milioni di italiani. Può farlo? L'articolo 14 della Costituzione è chiaro: «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi forse vedrà la luce il nuovo Dpcm. Dai rumors delle ultime ore sembra che il governo voglia limitare le feste in casa a non più di dieci persone. Per farlo occorre che le forze dell'ordine siano autorizzate ad effettuare i controlli immediatamente, arrivando a buttare giù la porta di casa senza alcun mandato del giudice. Basterà la delazione del vicino, una soffiata che nell'appartamento di fianco ci sono undici persone che stanno commettendo il crimine di festeggiare un compleanno. Lo Stato che entra nel salotto di casa, nell'intimo della vita familiare, tra i pranzi conviviali di milioni di italiani. Può farlo? L'articolo 14 dellaè chiaro: «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le ...

