Elisabetta Canalis regala ai fan un lunedì mattina da sogno: «Sarà una fantastica settimana!» (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, su Instagram ha deciso di movimentare la mattinata dei suoi oltre 2,7 milioni di followers con uno scatto decisamente interessante. La showgirl in lingerie tra i ripiani della sua cucina ha catturato immediatamente l'attenzione dei suoi numerosi ammiratori, i quali hanno liberato la loro fervida immaginazione. In molti hanno ammesso di aver fatto un uso spropositato dello zoom. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo ha ricevuto una marea di like e commenti. Per Elisabetta il tempo sembra essersi fermato: può davvero far invidia a moltissime ventenni. Nessuno dimenticherà tanto facilmente questo elettrizzante lunedì mattina.

