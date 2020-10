E se Lost tornasse in vita grazie a “una nuova generazione di scrittori”?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Non vediamo alcun motivo per farlo“: ancora una volta, gli showrunner disono lapidari nel rifiutare qualsiasi idea di riportare la serie in tv. O almeno, non intendono farlo loro, che hanno lavorato per anni per dare la conclusione che desideravano alla saga dei naufraghi del volo Oceanic 815 e non hanno più nulla da aggiungere a quella complessa e stratificata trama. Ma non escludono affatto che siano altri a lanciarsi nell’impresa. “Non riteniamo che ci sia qualcos’altro da dire che valga la pena di essere detto” hanno spiegato Damon Lindelof e Carlton Cuse, intervenendo ad un panel dedicato adieci anni dopo la sua fine. Tra misteri (spesso volutamente) irrisolti e un’eredità che continua ad affascinare generazioni diverse, la serie resta uno dei capisaldi della storia della tv ...