(Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Nel complesso valutiamo che resti valida la proiezione che abbiamo pubblicato in luglio, che indicava una caduta del Pil attorno al 9,5%'. Così la Banca d'Italia nell'audizione sulla nota di ...

RaiNews : 'Realistica progressiva riduzione disavanzo' #Def - VoceAmicaItalia : #economia #Def: #Bankitalia, stime coerenti, prospettive molto incerte - - Agenzia_Ansa : #Def #Bankitalia, stime coerenti, prospettive molto incerte @bancaditalia #ANSA - MediasetTgcom24 : Def, Bankitalia: 'Stime coerenti, prospettive restano molto incerte' - ItalianPolitics : POLITICA. Oggi le Comm. riunite Bilancio di Camera e Senato avranno in audizione rappresentanti di Bankitalia alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Def Bankitalia

Agenzia ANSA

Così la Banca d'Italia nell'audizione sulla nota di aggiornamento al Def. Tuttavia, è stato spiegato, "le prospettive restano molto incerte" per il "rischio rilevante" che l'evoluzione della pandemia ...Via Nazionale condivide i numeri espressi dal governo nella Nadef. Servizi in ritardo, resta grande l'incertezza ...