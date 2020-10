Dayane Mello, sorpresa della figlia: Signorini elogia Sala e lei ringrazia (Di martedì 13 ottobre 2020) Dayane Mello riceve una graditissima sorpresa al Grande Fratello Vip. Questa settimana, la modella si è lasciata andare a duri sfoghi all’interno della Casa, durante i quali non ha trattenuto le lacrime. I suoi pianti disperati hanno commosso tutto il pubblico, che si è scagliato contro l’ex Stefano Sala. Il tutto è accaduto quando, nel … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 13 ottobre 2020)riceve una graditissimaal Grande Fratello Vip. Questa settimana, la mosi è lasciata andare a duri sfoghi all’internoCasa, durante i quali non ha trattenuto le lacrime. I suoi pianti disperati hanno commosso tutto il pubblico, che si è scagliato contro l’ex Stefano. Il tutto è accaduto quando, nel … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Rosso_Geranio : C'è qualcuno più morta di fama di Dayane Mello? #GFVIP - LucaVismara : Adua non sa più cosa inventarsi...ma pure Dayane Mello non scherza. RIBREZZO. #GFVIP - Marti__Ml : Quanto vorrei entrasse la fidanzata di Oppini e gli dicesse 'bello, anche io ho la fila fuori. Prenditi pure Dayane… - chicamalamyriam : Ma Dayane Mello che indica a Enock di salvare pierpaolo? ?? #gfvip2020 - Annetta81259097 : RT @candemsoul: Sofia è Dayane Mello in miniatura in pratica #GFVIP -

Gf Vip, Dayane Mello riceve un regalo dalla figlia Sofia

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip si era conclusa con la disperazione di Dayane Mello, l'unica concorrente che nel corso della settimana non era riuscita a parlare con sua figlia. Qualche ora d ...

