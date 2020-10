Crolla un edificio in Nigeria: morti e feriti a Lagos (Di lunedì 12 ottobre 2020) Momenti di terrore in Nigeria, nella città di Lagos, per il crollo di un edificio. Secondo quanto raccontato su Twitter dall’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Lagos, ci sarebbero almeno 8 morti e dieci feriti gravi, trasportati in ospedale, e altre 10 persone che hanno riportato conseguenze lievi. “Quando il palazzo ha cominciato a Crollare, nessuno e’ riuscito a fuggire. Nessuno. I soccorsi si sono fatti attendere, e cosi’ le persone del vicinato sono venute per dare un aiuto“, ha comunicato un testimone, Femi Abalenawa, all’Afp. I soccorsi stanno ancora lavorando sul posto tra le macerie, dove sono intrappolate tante persone. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto causare il crollo, ma in ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Momenti di terrore in, nella città di, per il crollo di un. Secondo quanto raccontato su Twitter dall’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di, ci sarebbero almeno 8e diecigravi, trasportati in ospedale, e altre 10 persone che hanno riportato conseguenze lievi. “Quando il palazzo ha cominciato are, nessuno e’ riuscito a fuggire. Nessuno. I soccorsi si sono fatti attendere, e cosi’ le persone del vicinato sono venute per dare un aiuto“, ha comunicato un testimone, Femi Abalenawa, all’Afp. I soccorsi stanno ancora lavorando sul posto tra le macerie, dove sono intrappolate tante persone. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto causare il crollo, ma in ...

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre a San Benedetto del Tronto, dove un operaio ha perso la vita e alcuni altri sono rimasti feriti a seguito del crollo di un edificio in costruzione.

Comitato no tunnel Tav: “Scavare sotto Firenze è pericoloso”

“dove alcuni edifici sono stati evacuati da centinaia di abitanti dopo i gravi danni presenti in alcune cantine e per il pericolo di crolli degli interi edifici. Pare che i danni siano causati dalla ...

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre a San Benedetto del Tronto, dove un operaio ha perso la vita e alcuni altri sono rimasti feriti a seguito del crollo di un edificio in costruzione.