Covid, salgono i ricoveri in Piemonte (Di lunedì 12 ottobre 2020) Se i dati dei contagi da Covid-19 sono un trend stabile, ma preoccupante, in Piemonte va ancora peggio per quanto riguarda i ricoverati che in solo 24 ore fanno registrare un aumento di 79 persone nei reparti ordinari. Resta invece ancora moderata l’affluenza alla terapia intensiva, con solo 22 persone degenti. Mentre negli altri reparti sono in totale 457 i ricoverati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 decessi e 454 nuovi contagi su un numero di circa 6400 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 272; sul totale dei casi 72 provengono da ambito scolastico, 9 da rsa. I nuovi guariti sono 44, altre 495 persone sono “in via di guarigione”. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.984. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Se i dati dei contagi da-19 sono un trend stabile, ma preoccupante, inva ancora peggio per quanto riguarda i ricoverati che in solo 24 ore fanno registrare un aumento di 79 persone nei reparti ordinari. Resta invece ancora moderata l’affluenza alla terapia intensiva, con solo 22 persone degenti. Mentre negli altri reparti sono in totale 457 i ricoverati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 decessi e 454 nuovi contagi su un numero di circa 6400 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 272; sul totale dei casi 72 provengono da ambito scolastico, 9 da rsa. I nuovi guariti sono 44, altre 495 persone sono “in via di guarigione”. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.984. L'articolo proviene da Nuova Società.

SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - repubblica : Covid in Vaticano, salgono a quattro i casi di guardie svizzere positive - Ettore_Rosato : I contagi salgono e c’è chi manifesta per liberare l’Italia dalla #dittaturasanitaria. Un’offesa alle vittime del… - QSanit : #Covid. Il bollettino: scende il numero dei nuovi casi (+4.619) ma con meno tamponi. Salgono invece i decessi (+39)… - nuovasocieta : Covid, salgono i ricoveri in #Piemonte -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono Covid in Vaticano, salgono a quattro i casi di guardie svizzere positive la Repubblica Coronavirus, il punto della situazione del 12 ottobre: +4.619 positivi; 39 morti

Era dal 20 giugno che non si registravano tanti decessi in 24 ore (quel giorno furono 49). Salgono i ricoveri in ospedale, +302, e le terapie intensive, +32. Sono 891 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ...

Contagi in calo (5.546), meno tamponi (-20 mila) e più morti (43)

Cala nettamente, da 5 mila 546 a 4 mila 619, il numero dei nuovi casi di Covid 19 registrati dal Bollettino del ministero ... ma non nell’osservata speciale Campania, dove invece salgono da 633 a 662 ...

Era dal 20 giugno che non si registravano tanti decessi in 24 ore (quel giorno furono 49). Salgono i ricoveri in ospedale, +302, e le terapie intensive, +32. Sono 891 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ...Cala nettamente, da 5 mila 546 a 4 mila 619, il numero dei nuovi casi di Covid 19 registrati dal Bollettino del ministero ... ma non nell’osservata speciale Campania, dove invece salgono da 633 a 662 ...