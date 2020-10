Covid, Oms: “Immunità? Ci sono diversi casi di persone contagiate per la seconda volta” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid, Oms: “diversi casi di ri-contagio, sull’immunità non sappiamo nulla” “Non sappiamo molto sull’immunità al Covid-19, ci sono stati diversi casi di ri-contagio”: lo afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, nel suo briefing sulla pandemia di Coronavirus. “La maggior parte delle persone infettate dal virus sviluppa una risposta immunitaria entro le prime settimane, ma non sappiamo quanto sia forte o duratura questa risposta immunitaria, o come differisca per persone diverse” ha aggiunto l’esperto ricordando che “Ci sono stati anche alcuni esempi di persone contagiate dal ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020), Oms: “di ri-contagio, sull’immunità non sappiamo nulla” “Non sappiamo molto sull’immunità al-19, cistatidi ri-contagio”: lo afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, nel suo briefing sulla pandemia di Coronavirus. “La maggior parte delleinfettate dal virus sviluppa una risposta immunitaria entro le prime settimane, ma non sappiamo quanto sia forte o duratura questa risposta immunitaria, o come differisca perdiverse” ha aggiunto l’esperto ricordando che “Cistati anche alcuni esempi didal ...

