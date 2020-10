Ascoli, operaio morto nel crollo di un solaio: collega gravissimo (Di lunedì 12 ottobre 2020) I due uomini al lavoro per la costruzione di un palazzo sono stati travolti dal crollo del solaio. Ennesimo dramma sul lavoro a San Benedetto del Tronto. operaio morto (Getty Images)Un’altra tragedia sul lavoro arriva da San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Un operaio è morto sul posto di lavoro presso un palazzo in costruzione. La squadra era stata colpita dal crollo improvviso di una parte del solaio del palazzo. Per l’uomo non c’è stato niente da fare, un suo collega invece è rimasto ferito, subito trasportato in ospedale dai soccorsi intervenuti sul posto. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell’operaio dalle ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) I due uomini al lavoro per la costruzione di un palazzo sono stati travolti daldel. Ennesimo dramma sul lavoro a San Benedetto del Tronto.(Getty Images)Un’altra tragedia sul lavoro arriva da San Benedetto del Tronto, in provincia diPiceno. Unsul posto di lavoro presso un palazzo in costruzione. La squadra era stata colpita dalimprovviso di una parte deldel palazzo. Per l’uomo non c’è stato niente da fare, un suoinvece è rimasto ferito, subito trasportato in ospedale dai soccorsi intervenuti sul posto. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell’dalle ...

