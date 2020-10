Valentina Vignali e la dolce dedica la fidanzato Lorenzo | “Sei l’arcobaleno”

Leggi su yeslife

(Di domenica 11 ottobre 2020) View this post on Instagram Amo le sere in cui ti accarezzo i capelli, ti addormenti sopra di me, e devo spostarti come i bambini. Amo quando strizzi l’occhio sinistro per prendere meglio le note mentre canti qualcosa con la chitarra, oppure sentire il tuo profumo sulla mia maglietta che resta anche quando te ne … L'articoloe lala: “Sei l’arcobaleno” proviene da YesLife.it.