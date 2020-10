Rafael Nadal trionfa al Roland Garros | Federer ko in tre set

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 11 ottobre 2020)al. Lo spagnolo ha battuto nettamente in finale uno spento Novak Djokovic per tre set a zero: 6-0; 6-2; 7-5 il punteggio. Il maiorchino replica così la vittoria dello scorso anno, portando a 13 le vittorie complessive nell'Open di Francia. Il 34enne raggiunge Rogertra i tennisti più vincenti di sempre: sono 20 i tornei vinti a testa del Grande Slam. Il match di oggi si è giocata al coperto a causa della pioggia."Vincere qui un'altra volta è molto più di un sogno: sono felicissimo, come sapete è il campo più importante della mia carriera per momenti e successi. In qualche modo non posso festeggiare come avrei fatto in passato, ma voglio ringraziare gli spettatori intervenuti ...