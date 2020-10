Novità sulla quarantena: sarà di 10 giorni Per i positivi solo un tampone in uscita (Di domenica 11 ottobre 2020) Scende a 10 giorni la quarantena e per i positivi un solo tampone in uscita. È quanto emerge dalla riunione del Comitato tecnico scientifico di domenica sera, 11 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 ottobre 2020) Scende a 10lae per iunin. È quanto emerge dalla riunione del Comitato tecnico scientifico di domenica sera, 11 ottobre.

UffiziGalleries : Oggi #7ottobre doppio appuntamento del ciclo di incontri 'Dialoghi d'arte e cultura' per tutti. Disponibile anche i… - Jolarossa58 : RT @pasquino2000: Daje rega’, che quest’anno er #2novembre i morti da festeggia’ potemo esse noi. Asteroide in arrivo sulla Terra? Si pros… - ienablinski : RT @pasquino2000: Daje rega’, che quest’anno er #2novembre i morti da festeggia’ potemo esse noi. Asteroide in arrivo sulla Terra? Si pros… - palosu1 : @GassmanGassmann E c'è anche la novità(per l'Estero)della scoperta sulla possibilità di ottenere da impianti eolici… - MauroCobau : RT @pasquino2000: Daje rega’, che quest’anno er #2novembre i morti da festeggia’ potemo esse noi. Asteroide in arrivo sulla Terra? Si pros… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità sulla Telefonia mobile, offerte e tariffe: più giga a meno, le novità Corriere della Sera