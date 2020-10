MotoGP Le Mans, Petrucci: 'Oggi battermi impossibile, ora altri podi' (Di domenica 11 ottobre 2020) Una gara difficile, domando il bagnato e gli attacchi di Andrea Dovizioso. La frustrazione di un feeling mai sbocciato con la sua Ducati che per qualche ora se ne va, sostituita da una gioia immensa ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 ottobre 2020) Una gara difficile, domando il bagnato e gli attacchi di Andrea Dovizioso. La frustrazione di un feeling mai sbocciato con la sua Ducati che per qualche ora se ne va, sostituita da una gioia immensa ...

SkySportMotoGP : ?? PETRUCCI STREPITOSO A LE MANS ???? ? Primo podio in #MotoGP per un super Alex Marquez ? Cadute per Rossi, Morbidel… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'È pericoloso correre a Le Mans in ottobre, condizioni difficilissime' #MotoGP #SkyMotoGP… - Eurosport_IT : FINALMENTE DANILO!!! ?????? Petrucci in testa dall'inizio alla fine vince a Le Mans dopo più di un anno di attesa ??… - Moixus1970 : RT @SkySportMotoGP: ?? PETRUCCI STREPITOSO A LE MANS ???? ? Primo podio in #MotoGP per un super Alex Marquez ? Cadute per Rossi, Morbidelli,… - corsedimoto : MOTO2 - Sam #Lowes in trionfo, interrotto un lungo digiuno di vittorie. Il britannico conquista il successo davanti… -