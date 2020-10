Mascherina per tutti all'aperto, circolare del Viminale (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare la Mascherina erano esentati 'i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria' ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'... Leggi su consumatrici (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare laerano esentati 'i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria' ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'...

HuffPostItalia : Mattia, 19 anni, il più giovane intubato per Covid: 'Ragazzi, mascherina e distanziamento sono le uniche armi che a… - Corriere : Mattia, il più giovane intubato per Covid: «Ragazzi, attenti. Distanze e mascherina le nostre uniche armi» - repubblica : Il Viminale: la mascherina è obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto [aggiornamento delle 14:51] - Bellatrixena : @matteorenzi L’acidosi uccide un po’ alla volta. È cosa buona che in molti indossino la mascherina, sempre, anche p… - BondiPatrisia : RT @gebr_i: la mascherina è un'ottima scusa per fare lip sync sulle canzoni al supermercato indisturbati -