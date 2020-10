Guilty Gear Strive | Data di uscita | piattaforme | edizioni Trailer e lottatori

Leggi su gamerbrain

(Di domenica 11 ottobre 2020) Arc System Works in occasione di un evento tenutosi quest’oggi in Giappone, ha annunciat chesarà disponibile dal 9 Aprile 2021 su PS4, PS5 e PC in versione Standard, Deluxe e Ultimate. Nella Standard troverete il gioco, nella Deluxe sia il gioco che il Season Pass, mentre nella Ultimate tutti i contenuti precedenti con l’aggiunta di un artbook e una colonna sonora in digitale, oltre dei costumi esclusivi per i. Il gioco arriverà in Giappone 3 giorni in anticipo con 13e il prologo della Storia oltre la modalità offline, dal 9 Aprile invece saranno disponibili 2 ulteriori personaggi oltre tutti gli altri contenuti. Iannunciati quest’oggi sono Giovanna (guardia del corpo del presidente degli ...