Focolaio di Alzano e Nembro. L’inchiesta dei pm di Milano. Attesa in 6 mesi la relazione di Crisanti (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci vorranno altri sei mesi per avere l’Attesa consulenza del virologo Andrea Crisanti (nella foto) che dovrà far luce sulla gestione del coronavirus in Lombardia. Come chiesto dal direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, la Procura di Bergamo ha concesso tempo fino a marzo per depositare il decisivo atto che dovrà rispondere a tre questioni ossia la mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro, l’anomala riapertura del pronto soccorso di Alzano dello scorso 23 febbraio e, per concludere, l’esorbitante numero di decessi che si sono verificati nelle rsa della zona. Si tratta della maxi inchiesta nelle mani del procuratore capo Cristina Rota in cui sono ipotizzati i reati di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci vorranno altri seiper avere l’consulenza del virologo Andrea(nella foto) che dovrà far luce sulla gestione del coronavirus in Lombardia. Come chiesto dal direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, la Procura di Bergamo ha concesso tempo fino a marzo per depositare il decisivo atto che dovrà rispondere a tre questioni ossia la mancata istituzione della zona rossa nei comuni di, l’anomala riapertura del pronto soccorso didello scorso 23 febbraio e, per concludere, l’esorbitante numero di decessi che si sono verificati nelle rsa della zona. Si tratta della maxi inchiesta nelle mani del procuratore capo Cristina Rota in cui sono ipotizzati i reati di ...

ontinuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5'372 unità (ieri erano stati 4'458), e si sono registrati altri 28 decessi. I nuovi contagi g ...

Sedici operatori sanitari positivi al covid-19 nell'ospedale di Luino, di cui uno con sintomi, e otto positivi in quello di Angera, di cui tre pazienti e cinque operatori. I numeri dei due focolai var ...

