Covid, allarme in Liguria. Toti annuncia: 'In arrivo restrizioni particolari a Genova' (Di domenica 11 ottobre 2020) È possibile che nelle prossime ore 'e comunque dopo l'emanazione del dpcm della Presidenza del Consiglio dei ministri' in alcune zone della Città Metropolitana di Genova applicate ulteriori ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme di Galli: «Misure significative prima che situazione sfugga di mano. In altri Paesi già lockdown» Il Messaggero Il lato oscuro dello smartworking: violenze anche dopo il lockdown

Altre ancora chiedono di essere ascoltate. La pandemia da Covid ha accentuato il fenomeno. I numeri raccontano come durante il lockdown sia stato registrato nei centri antiviolenza un aumento delle ...

Inter-Milan, il prof. Pregliasco lancia l'allarme: "Rischio enorme far giocare il derby, vi spiego!"

Il virologo italiano si è espresso negativamente sulla piena ripresa del campionato italiano dopo la sosta per le Nazionali.

