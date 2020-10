Coronavirus | Gasparri | «De Luca è un pericolo | va cacciato La salute della gente è a rischio»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 ottobre 2020) «In Campania, se fossero, come spereremmo, libere e indipendenti, le procureRepubblica dovrebbero aprire due inchieste». Lo afferma Maurizio, senatore di Forza Italia. «La prima sulla modalità delle elezioni recenti per la Regione. 15 liste, pratiche al limite del codice penale. L’abbiamo detto prima, durante e dopo la campagna elettorale e lo ribadiamo. L’altra inchiesta poi dovrebbe riguardare la gestione del sistema sanitario da parte di De».: «La Campania rischia grosso» «La nuova ondata di cinavirus rischia di travolgere la Campania. Le strutture sanitarie sono al tracollo. Denon le ha minimamente curate. Ci sono anche code mostruose, del resto come a Roma, per i tamponi», continua ...