Ultime Notizie Roma del 10-10-2020 ore 19:10 (Di sabato 10 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi studio i dati aggiornati sull’epidemia di covid salgono ancora il contagi 5724 nell’ultimo bollettino aggiornato 29 i decessi i casi totali sono Ora 349.000 mentre i decessi complessivi sono oltre 36.000 Lombardia e Campania sono le regioni che fanno registrare il numero di nuovi Maggiore dietro di loro Veneto Toscana Piemonte Lazio ed Emilia Romagna riunione dei capi delegazione nel pomeriggio di oggi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per parlare del nuovo decreto con le misure anti covid per far fronte all’emergenza presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza che domani parteciperà anche alla riunioneurgenza del comitato tecnico scientifico sul tavolo nuove misure ipotesi di nuove misure per ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi studio i dati aggiornati sull’epidemia di covid salgono ancora il contagi 5724 nell’ultimo bollettino aggiornato 29 i decessi i casi totali sono Ora 349.000 mentre i decessi complessivi sono oltre 36.000 Lombardia e Campania sono le regioni che fanno registrare il numero di nuovi Maggiore dietro di loro Veneto Toscana Piemonte Lazio ed Emiliagna riunione dei capi delegazione nel pomeriggio di oggi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per parlare del nuovo decreto con le misure anti covid per far fronte all’emergenza presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza che domani parteciperà anche alla riunioneurgenza del comitato tecnico scientifico sul tavolo nuove misure ipotesi di nuove misure per ...

Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - Corriere : Covid, in Europa per la prima volta 100mila nuovi casi in giorno - Tec_Ambientali : #Covid, il virus si è ‘spento’: per trovarlo si amplifica il segnale di positività. #Rigoli: «Chi ha carica virale… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.084, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, in Lombardia oggi 1.100 nuovi casi: ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Flavio Briatore sbotta sul coronavirus: "La pandemia è l'assicurazione di questo governo, ma dica agli italiani che si può guarire"

Flavio Briatore torna ad attaccare il governo sulla gestione dell'emergenza coronavirus. L'imprenditore, che ha provato sulla propria pelle ...

Ozil scaricato dall'Arsenal: a chi potrebbe essere utile in Italia?

L'esclusione dalla lista UEFA per l'Europa League e la possibile assenza tra i convocati per le prossime gare di Premier League avvicinano Mesut Ozil alla separazione dall'Arsenal. Il club inglese, a ...

Flavio Briatore torna ad attaccare il governo sulla gestione dell'emergenza coronavirus. L'imprenditore, che ha provato sulla propria pelle ...L'esclusione dalla lista UEFA per l'Europa League e la possibile assenza tra i convocati per le prossime gare di Premier League avvicinano Mesut Ozil alla separazione dall'Arsenal. Il club inglese, a ...