Tullio Solenghi | Ballando 10 ottobre 2020 video e gallery

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 10 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall'attore, comico e doppiatore Tullio Solenghi con la brava ballerina Maria Ermachkova. La coppia ha ballato un Valzer sulle note del brano Certe Notti di Ligabue. Tullio Solenghi: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un'ottima prova per Solenghi, che è purtroppo un po' sottovalutato dal pubblico a causa dell'età, nonostante le ...

