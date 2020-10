“Sei un burattino” | Myriam Catania choc | Tommaso Zorzi medita una strategia e il GF li censura VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 10 ottobre 2020), dopo una puntata particolarmente priva di dinamiche se non per le confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che, francamente, hanno già stancato, cercano di strutturare una nuovadi gioco nella Casa del Grande Fratello Vip, fino alla confessione. “Sei un burattino”, confessionedi... L'articolo “Sei un burattino”,unae il GF li) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.