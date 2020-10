Regione, Nappi: Juve-Napoli è la foglia di fico dell’incapacità di De Luca (Di sabato 10 ottobre 2020) “L’intervento penoso di ieri di De Luca sulla partita Juve -Napoli, che non si è giocata a causa dello stop imposto dalla Asl Napoli 2 per la presenza di positivi nel club partenopeo, è solo la foglia di fico dietro cui si nasconde un governatore incapace di gestire l’emergenza sanitaria in Campania”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania che sul tema ha chiesto l’istituzione di una Commissione d’inchiesta speciale. “Otto mesi per prepararsi a fronteggiare la famosa seconda ondata – prosegue Nappi – evidentemente non sono bastati al guappo di cartone e il picco dei contagi, il numero esiguo di posti in terapia intensiva, la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020) “L’intervento penoso di ieri di Desulla partita, che non si è giocata a causa dello stop imposto dalla Asl2 per la presenza di positivi nel club partenopeo, è solo ladidietro cui si nasconde un governatore incapace di gestire l’emergenza sanitaria in Campania”. Lo scrive in una nota Severino, consigliere della Lega allaCampania che sul tema ha chiesto l’istituzione di una Commissione d’inchiesta speciale. “Otto mesi per prepararsi a fronteggiare la famosa seconda ondata – prosegue– evidentemente non sono bastati al guappo di cartone e il picco dei contagi, il numero esiguo di posti in terapia intensiva, la ...

“L’intervento penoso di ieri di De Luca sulla partita Juve -Napoli, che non si è giocata a causa dello stop imposto dalla Asl Napoli 2 per la presenza di positivi nel club partenopeo, è solo la foglia ...

