Nations League | il programma di domani

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 ottobre 2020)prosegue la terza giornata di Uefa. Inghilterra-Belgio e Francia-Portogallo sono i due big match, senza dimentica Polonia-Italia. Questo ilcompleto. Repubblica d’Irlanda-Galles, ore 15, Lega B, gruppo 4; Kazakistan-Albania, ore 15, Lega C, gruppo 4; Bosnia-Olanda, ore 18, Lega A, gruppo 1; Inghilterra-Belgio, ore 18, Lega A, gruppo 2; Croazia-Svezia, ore 18, Lega A, gruppo 3; Norvegia-Romania, ore 18, Lega B, gruppo 1; Finlandia-Bulgaria, ore 18, Lega B, gruppo 4; Estonia-Macedonia, ore 18, Lega C, gruppo 2; Armenia-Georgia, ore 18, Lega C, gruppo 2; Lituania-Bielorussia, ore 18, Lega C, gruppo 4;Polonia-Italia, ore 20.45, Lega A, gruppo 1; Islanda-Danimarca, ore 20.45, Lega A, gruppo 2; Francia-Portogallo, ore 20.45, Lega A, gruppo 3; Irlanda del Nord-Austria, ore 20.45, Lega B, ...