Lepore | ex capo Procura Napoli | ‘La Juve rischiò la revoca di altri scudetti | ma fermarono le indagini…”

(Di sabato 10 ottobre 2020) Giandomenico, exdelladella Repubblica di, è ritornato sulla questione “calciopoli” in diretta a Radio Punto Nuovo Giandomenico, ex… L'articolo, ex: ‘Larischiò ladi, male indagini…” proviene da ForzAzzurri.net.

PaUsai : RT @MarzianoAnsioso: @LucianoMoggi Il capo dei pm di Calciopoli Lepore: “Dopo la Juve la squadra da indagare sarebbe stata l’Inter ma “L’E… - mirkonicolino : #Lepore, ex procuratore capo di #Napoli: 'Volevamo cambiare il calciobcorrotto ma ci hanno bloccato. Volevamo colpi… - ilgiornale : L'ex capo della Procura di Napoli Giandomenico Lepore si è detto certo che gli azzurri vinceranno il ricorso: '3-0… - GianniIglesias : RT @MarzianoAnsioso: @LucianoMoggi Il capo dei pm di Calciopoli Lepore: “Dopo la Juve la squadra da indagare sarebbe stata l’Inter ma “L’E… - Vincenzoiena699 : RT @MarzianoAnsioso: @LucianoMoggi Il capo dei pm di Calciopoli Lepore: “Dopo la Juve la squadra da indagare sarebbe stata l’Inter ma “L’E… -

Ultime Notizie dalla rete : Lepore capo

La parola all'esperto A prendere parola ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Giandomenico Lepore, ex capo della Procura della Repubblica di Napoli che ha dato la sua opinione circa questa ...“ Vanto un merito, consapevole o inconsapevole, volente o nolente, quello di aver mandato la Juventus in Serie B “. Fanno discutere le parole di Giandomenico Lepore, ex capo della Procura di Napoli, i ...