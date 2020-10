I No Mask costretti a indossare le mascherine per manifestare

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) “Massimo rigore e fermezza assoluta” nei confronti di chi non rispetta le normative anti-Covid durante le manifestazioni è la linea che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha dato ai responsabili della sicurezza pubblica e che è stata recepita in una circolare che il capo della Polizia Franco Gabrielli ha inviato a prefetti e questori. Un documento in cui viene indicato che le manifestazioni devono svolgersi soltanto in «forma statica» e a condizione che vengano rispettate tutte le regole previste dalla normativa anti Covid, cioè garantendo il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. In caso contrario, le forze dell’ordine dovranno scioglierle. La manifestazione che si preannuncia più affollata, oggi a Roma, è la “Marcia della liberazione”, prevista nel pomeriggio in piazza San ...