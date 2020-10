(Di sabato 10 ottobre 2020) di Valtteriil miglior tempo della terza sessione di provedel GP dell'al Nurburgring, di fatto la prima del weekend visto che le due programmate ieri sono state cancellate per via ...

SkySportF1 : BOTTAS SI IMPONE SU HAMILTON (?? #FP3) Super Leclerc terzo, Vettel è quinto I risultati ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: BOTTAS SI IMPONE SU HAMILTON (?? #FP3) Super Leclerc terzo, Vettel è quinto I risultati ? - dinoadduci : GP Eifel, Bottas e Hamilton davanti a Leclerc nelle libere 3. Vettel è quinto - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Eifel, Libere 3: #Bottas colpisce a... freddo, #Leclerc terzo!???? - FormulaPassion : Tanta incertezza nell'unica sessione di prove libere del #Nurburgring. #Mercedes davanti, ma gran lavoro della… -

Ultime Notizie dalla rete : Eifel Bottas

Si scende in pista con le prove libere 3 in occasione del Gp dell’Eifel. Unica sessione di prove libere per ... tempo messo a segno dal pilota finlandese della Mercedes, Valterri Bottas. Infranto ...E' Valtteri Bottas il più veloce nelle terze e ultime libere del Gp dell'Eifel in Germania: il finlandese in 1'26''225 ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0''136) e la Rossa di ...