George di Cambridge, il futuro re appassionato di ragni e vulcani (Di sabato 10 ottobre 2020) Un giorno diventerà re d’Inghilterra, ma George di Cambridge è pur sempre un bambino di sette anni. E al momento, naturalmente, ha interessi molto distanti dalle faccende di corte. L’ultima sua «esplosiva» passione l’ha rivelata mamma Kate Middleton qualche giorno fa: i vulcani. La duchessa di Cambridge lo ha raccontato a una mamma del Galles, Ceri Edwards, durante una videochiamata in cui l’ha ringraziata per aver partecipato al progetto fotografico «Hold Still», in collaborazione con la National Portrait Gallery, che chiede ai britannici di raccontare la loro quarantena attraverso immagini. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 ottobre 2020) Un giorno diventerà re d’Inghilterra, ma George di Cambridge è pur sempre un bambino di sette anni. E al momento, naturalmente, ha interessi molto distanti dalle faccende di corte. L’ultima sua «esplosiva» passione l’ha rivelata mamma Kate Middleton qualche giorno fa: i vulcani. La duchessa di Cambridge lo ha raccontato a una mamma del Galles, Ceri Edwards, durante una videochiamata in cui l’ha ringraziata per aver partecipato al progetto fotografico «Hold Still», in collaborazione con la National Portrait Gallery, che chiede ai britannici di raccontare la loro quarantena attraverso immagini.

