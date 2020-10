Da Geo la ricetta dei tortelloni fritti ai funghi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 10 ottobre 2020) Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti da Pianetto di Galeata sono stati protagonisti di una delle ultime puntata di Geo. In questa stagione autunnale ovviamente, isono protagonisti! E lache arriva dal programma di Rai 3 è quella deiai. Si tratta di un piatto davvero molto molto buono che piacerà a chi ama i! Vediamo come si prepara questae vi ricordiamo che si possono vedere tutte le puntate del programma di Rai 3 on line sul sito ufficiale della Rai.AI: LADA GEOper 6 personePer la sfoglia300 g farina 03 uova intere3 cucchiai di olio evo1 pizzico di salePer ...