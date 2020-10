Catania, è caccia a un difensore e spuntano alcuni profili (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Catania è alla ricerca ancora di un difensore centrale dopo aver tesserato l'attaccante ieri. Nel mirino della dirigenza etnea c'era fino a poco tempo fa dell’ex Nicolas Spolli, svincolatosi dal Crotone, che ieri però ha ammesso la voglia di lasciare il calcio giocato per inseguire una carriera da dirigente. I nomi accostati al Catania sono Dario Bergamelli e Nicolas Bresciani. Intervistato da La Sicilia, il direttore dell'area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino commenta il mercato del Catania v: "Piccolo aveva già raggiunto l’accordo con un altro club (il Padova, lo seguiva pure il Palermo) ma ci siamo inseriti con i tempi giusti. Operazione fortemente voluta da tutta la Sigi. Per ora sul mercato ci fermiamo, ma ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilè alla ricerca ancora di uncentrale dopo aver tesserato l'attaccante ieri. Nel mirino della dirigenza etnea c'era fino a poco tempo fa dell’ex Nicolas Spolli, svincolatosi dal Crotone, che ieri però ha ammesso la voglia di lasciare il calcio giocato per inseguire una carriera da dirigente. I nomi accostati alsono Dario Bergamelli e Nicolas Bresciani. Intervistato da La Sicilia, il direttore dell'area sportiva delMaurizio Pellegrino commenta il mercato delv: "Piccolo aveva già raggiunto l’accordo con un altro club (il Padova, lo seguiva pure il Palermo) ma ci siamo inseriti con i tempi giusti. Operazione fortemente voluta da tutta la Sigi. Per ora sul mercato ci fermiamo, ma ...

ItaSportPress : Catania, è caccia a un difensore e spuntano alcuni profili - - ElkwoodDan : @matteosalvinimi Caccia via la candidata di catania allora. Sii coerente per una buona volta - EnzaBarbaro : @LegaSalvini IL PEDOFILO SATANISTA SOROS HA SGUINZAGLIATO I SUOI CANI DA CACCIA ANCHE A CATANIA... ESSERI SENZA COSCIENZA UMANITÀ E DIGNITÀ. - anthos555 : RT @ManfrediPotenti: #Buonasera amici, in #provincia di #Catania ho #scoperto che ci sono #uomini che #gratuitamente #tutelano in #divisa i… - mlmairro : RT @ManfrediPotenti: #Buonasera amici, in #provincia di #Catania ho #scoperto che ci sono #uomini che #gratuitamente #tutelano in #divisa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania caccia Catania, è caccia a un difensore e spuntano alcuni profili ItaSportPress SERIE C/C – Per la Virtus Francavilla c’è l’esame Juve Stabia: il programma e gli arbitri della 4ª giornata

Si chiude il trittico settimanale di Serie C girone C con la quarta giornata, che si snoderà interamente domani. Per la Virtus Francavilla, reduce ...

Palermo, il sindaco di Bagheria: “Rispettate le regole e niente caccia all’untore”

Da settembre sono 70 i cittadini contagiati, 65 sono ancora positivi. Morta un’anziana. Controlli di vigili e protezione civile davanti alle scuole. Il sindaco Tripoli diffonde un video su Facebook: " ...

Si chiude il trittico settimanale di Serie C girone C con la quarta giornata, che si snoderà interamente domani. Per la Virtus Francavilla, reduce ...Da settembre sono 70 i cittadini contagiati, 65 sono ancora positivi. Morta un’anziana. Controlli di vigili e protezione civile davanti alle scuole. Il sindaco Tripoli diffonde un video su Facebook: " ...