Can Yaman ospite a Verissimo: "Sono single e voglio fare un film con Ozpetek"

Questo pomeriggio, 10 ottobre 2020, su Canale 5 è attesa una nuova puntata di Verissimo, il talk show più seguito del fine settimana (insieme a Domenica in) che porta in studio tantissimi ospiti. In particolare, quest'oggi a dialogare con Silvia Toffanin sarà un volto molto amato della televisione di Mediaset e della tv turca: Can Yaman, il protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, siederà nel salotto della Toffanin per raccontare della sua carriera, di progetti futuri e del suo status sentimentale che interessa a tantissime fan della serie.

